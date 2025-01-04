◆園田３日目（１月４日）《小牧太》３勝を挙げて５勝。期待のビロウィダダ（５Ｒ）は「勝ち上がりでどこまで戦えるか」（○）。《下原理》１勝を加算して３勝。イセベイ（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「器用に立ち回ることができるので持ち味を生かして」（◎）。ヴァイスドラグナー（３Ｒ）は「休み明けになるが、条件はいい」（◎）。レッドレクス（９Ｒ）も「勝ち上がりになるが、いい脚を使う。展開が向けば」（