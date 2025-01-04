何かしらのメッセージを出すと見られていたダウンタウン松本人志（61）が、文藝春秋との裁判終結後、初めてのインタビューが配信されたのが昨年12月25日のこと。「松本人志が語る今の思い。そして見据える今後」という記事で取材に応じた松本は、訴えを取り下げた理由や活動休止中の胸中、今後の展開などについて語っている。【もっと読む】松本人志の独占告白「何を聞いてもらってもいい」にツッコミの嵐…YouTubeはやらないプ