年末年始特番で、地上波の連続ドラマはしばしのインターバル。そして年明け1月5日スタートのNHK大河「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」より1日前、4日に始まる「最高のオバハン中島ハルコ〜マダム・イン・ちょこっとだけバンコク」（東海テレビ・フジテレビ系土＝曜深夜11時40分）が2025年冬ドラマの先陣を切る。大地真央（68）が“最強の毒舌マダム”を演じ、世間の悩みをぶった切る痛快シリーズの21年、22年に続く第3弾だ。香取慎