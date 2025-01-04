【令和7年巳年 落語界気鋭の二つ目】【写真】三遊亭ごはんつぶは新作落語の世界を刺激する立川吉笑イキのいい二つ目がひしめきあう落語界。なかでも飛びっきりの5人を演芸評論家の渡邉寧久氏が厳選。聞いて損なし！見て感激！未来の大名人たちよ！◇◇◇2025年6月1日に真打ち昇進が決定し、実力はほぼ真打ち格であると言っていいが、立川流の立川吉笑（40）の名をこの稿のしまいに挙げる。創作落語「ぷるぷ