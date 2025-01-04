【令和7年巳年 落語界気鋭の二つ目】【写真】急死の落語家・桂雀々さんも冷や汗？「看取り＝本妻」vs「葬儀仕切り＝愛人」に周囲も仰天古今亭佑輔イキのいい二つ目がひしめきあう落語界。なかでも飛びっきりの5人を演芸評論家の渡邉寧久氏が厳選。聞いて損なし！見て感激！未来の大名人たちよ！◇◇◇人間国宝に認定された講談師・一龍斎貞水は「怪談の貞水」という呼称が似合った。今、落語界で「悪女の〇〇