【令和7年巳年 落語界気鋭の二つ目】【写真】古今亭佑輔は「悪女の佑輔」とは裏腹の“落語マッチョ”三遊亭ごはんつぶイキのいい二つ目がひしめきあう落語界。なかでも飛びっきりの5人を演芸評論家の渡邉寧久氏が厳選。聞いて損なし！見て感激！未来の大名人たちよ！◇◇◇新作派の若手として、作り手としての一方、仕掛け人としての顔を持つのが三遊亭ごはんつぶ（28）だ。2022年11月に二つ目に昇進し2年と少