３日午後３時２８分ごろ、慶尚南道居昌（コチャン）南側１４キロの地域でマグニチュード（Ｍ）２．９の地震が発生した。揺れを感じたという通報が９件あった。気象庁によると、今回の地震は発生から約３分後の午後３時３１分に情報が伝えられた。安全案内メッセージはその１分後の３時３２分に全南（チョンナム）、全北（チョンブク）、慶北（キョンブク）、慶南（キョンナム）、釜山（プサン）などに発送された。この地域は昨年９