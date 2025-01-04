◇石塚裕惺選手自主トレーニング公開（3日、長嶋茂雄記念岩名球場）巨人のドラフト1位・石塚裕惺（いしづか・ゆうせい）選手が3日、千葉県佐倉市にある長嶋茂雄記念岩名球場で自主トレーニングを公開しました。石塚選手は埼玉・花咲徳栄高校出身。高校通算26本塁打をマークした大型遊撃手。この日“ミスター”こと長嶋茂雄終身名誉監督の名を冠している岩名球場で本格始動した石塚選手は、弟・太惺さんや父・康直さんとともにキャ