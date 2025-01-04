キム・ヘソンのドジャース加入に大谷も一役買ったようだ(C)Getty Imagesドジャースは、ポスティングシステムによるメジャー移籍を目指していた韓国プロ野球の金慧成（キム・ヘソン）と契約したと現地時間1月3日（日本時間4日）に発表した。【動画】MLB公式もクローズアップ！ 大谷の妻・真美子さんのガッツポーズシーン契約内容は3年総額1250万ドル（約19億3750万円）で、2028年から2029年のオプションを行使すれば2年分の契約