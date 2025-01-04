（MCU）最新作より、アンソニー・マッキー演じる新キャプテン・アメリカ／サム・ウィルソンの新たな飛行シーンがお目見えだ。マーベル・エンターテインメントの米公式YouTubeに掲載された、新スポット映像で見ることができる。 ﻿ 2代目キャプテン・アメリカであるサム・ウィルソンの特徴はファルコン時代からの飛行能力であり、これがスティーブ・ロジャースとの大きな違