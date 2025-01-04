犯人は彼氏の可能性もあると言われた加藤かと(@kato_usausako)さん。むしろこういう事件は彼氏である場合が多いとか。衝撃的な話を聞き、かとさんは不安を覚えます。侵入者は誰だったのでしょうか。かとさんの体験談を漫画にした『本当にあったちょっと怖い話』第14話をごらんください。(この漫画には女性を狙った犯罪の描写が含まれます。苦手な方はご注意ください) ©kato_usausako ©kato_usausako