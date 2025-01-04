ドジャースは３日（日本時間４日）、ＫＢＯ（韓国プロ野球）キウムからポスティングシステムでのメジャー移籍を目指していた金慧成（キム・ヘソン）内野手（２５）と総額１２５０万ドル（約１９億７０００万円）の３年契約を結んだことを発表した。２８、２９年は球団がオプションを持っており、最大５年契約で２２００万ドル（約３５億円）となる。右投げ左打ちの金慧成は昨年、ＫＢＯで打率３割２分６厘、１１本塁打、７５打