元TBSアナウンサーの宇垣美里さん。大のアニメ好きで知られていますが、映画愛が深い一面も。そんな宇垣さんが映画『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』についての思いを綴ります。●作品あらすじ：戦国時代、先祖代々忍者の家に生まれた乱太郎は、一流の忍者になるべく忍術学園に入学。親をなくしながらたくましく生きるきり丸や、豪商の息子しんべヱと出会います。そんな中、三人組のクラス「一年は組」の担任