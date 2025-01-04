浅野拓磨の所属するマジョルカは3日、コパ・デル・レイ3回戦でポンテベドラ(4部)とアウェイで対戦し、0-3で敗戦した。浅野は66分までプレーしている。スーペル・コパ・デ・エスパーニャに参戦するため、今ラウンドが初戦となるマジョルカは、浅野やアブドン、アントニオ・サンチェスらをスタメンで起用した。マジョルカは立ち上がりからホームチームに主導権を握られると、21分に失点を許す。中盤でのパスを受けたダリがロングシュ