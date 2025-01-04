キン肉マン原作45周年、アニメ化40周年を記念した『愛と絆の原画展』が、2024年8月「池袋サンシャイン」で、同年11月には「心斎橋ＯＰＡ」で開催された。『キン肉マン』最新87巻の発売を1月4日に控えたこのタイミングで、会場で販売された「公式図録」より、業界イチのキン肉マン好きで知られる事件記者が、キン肉マンの兄・キン肉アタルの素顔に迫る。（前後編の後編）​ 【漫画】王位争奪編の準決勝開始！！ 立てこもり