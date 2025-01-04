無形文化遺産「春節」のテーマ展、北京で開催【新華社北京1月4日】中国北京市の中国工芸美術館（中国無形文化遺産館）でこのほど、「年越し−春節テーマ展」が始まった。冬至から元宵節（旧暦の1月15日）までの重要な節目ごとに、各地域の春節に関する無形文化遺産120件余りを展示している。会期は今年3月2日まで。会場では、なぞなぞ遊び「猜灯謎（さいとうめい）」やデジタル花火の鑑賞など、多くのインタラクティブなコーナ