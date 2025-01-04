陸上男子100メートルで21年東京五輪銀、24年パリ五輪銅メダリストのフレッド・カーリー（29＝米国）が2日夜、米フロリダ州マイアミで逮捕されたとAP通信が3日、報じた。地元警察の報告書によると、カーリーは警察が別の事件で捜査中の現場に停めてあった自身の車に乗り込もうとして「攻撃的な態度」で近づいてきたという。警官らは迂回（うかい）するように指示したがカーリーは従わず、口論からもみ合いに発展。警官に抵抗し