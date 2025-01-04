快適なキーボードを使えばパソコンの作業効率が上がる。写真はPFU「HHKB Studio」直販価格4万4000円（筆者撮影）近年、パソコンの周辺機器のなかで人気が高まってきた製品カテゴリの1つに、小型の高級キーボードがある。端的にいえば、高級なピアノのように、タイピングしたときの感覚が官能的とすら感じるキーボードだ。外付けキーボードなのにテンキーがなく、モデルによってはファンクションキーも廃している。これって本当に使