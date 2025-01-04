きょう4日にスタートする東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『最高のオバハン中島ハルコ〜マダム・イン・ちょこっとだけバンコク〜』(毎週土曜23:40〜)で主演を務める大地真央が、現場の雰囲気や中島ハルコという役の見どころを語った。大地真央 =東海テレビ提供○中島ハルコの魅力は?――シリーズ第3弾ということで、顔なじみのスタッフの皆さんも多いと思いますが、現場の雰囲気はいかがでしょうか。やっぱり懐かしいし、またこうし