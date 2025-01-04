環球時報はこのほど、中国の民間航空機メーカーの台頭が加速するとの予測を示した海外メディアの報道を紹介する記事を掲載した。記事はまず、英航空メディア「エアロスペース・グローバル・ニュース」の12月29日付報道を引用。米中間の貿易緊張が続くことで、中国の航空機メーカー「中国商飛（COMAC）」の台頭が加速する可能性があると専門家が指摘したことを伝えた。報道によると、ボーイングなど既存の航空機メーカーは、半導体
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