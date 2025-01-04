Image: Apple 保護しつつ高級感も漂うケース。2025年の干支は巳年ということで、ヘビですよね。金運上昇の象徴とも言われ、ヘビ柄の財布を持っている人もいれば、中に抜け殻を入れている人がいるくらい。想いを託す人が多い生き物です。身近なデバイスをヘビ柄仕様にもしAppleのデバイスAirTag、AirPods、AirPods Maxを持っているなら、それらを巳年のお祝いでヘビ柄にするカバーを着けてみ