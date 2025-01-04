兵庫県三木市(みきし)は、日本書紀・古事記にも記載があり、西暦645年創建の古刹・伽耶院(がやいん)、蓮花寺(れんげじ)がある古代から栄えた土地です。伝統産業である「三木金物」は、西暦550年ごろにその基礎が作られたそうです。発展のきっかけとなったのは、1578年の三木合戦で、織田軍を率いた羽柴秀吉が行った復興策により、鑿(のみ)や鉋(かんな)などの大工道具の製造が盛んになりました。その後、現在まで続く「金物のまち」