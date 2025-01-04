橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第14週「結婚って何なん？」が1月6日〜1月10日に放送される。【写真】結（橋本環奈）と一緒に神戸へやってきた永吉（松平健）たち『おむすび』第66回場面カット本作は、まだ身近で少し懐かしい“平成時代”を、脚本家・根本ノンジが大胆かつユーモア盛りだくさんで描く平成青春グラフィティ。“ギャル文化”と出会った主人公が、やが