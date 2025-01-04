アメリカのバイデン大統領は、日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手USスチールの買収を阻止すると正式に発表しました。【映像】バイデン大統領、USスチール買収阻止を正式発表バイデン大統領は3日、日本製鉄によるUSスチールの買収計画について、原則30日以内に「計画を完全かつ永久に放棄するために必要なすべての措置」を講じるよう命じました。日本企業の買収・合併にアメリカの大統領が中止命令を出すのは初めてのことです。