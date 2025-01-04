16年リオ五輪レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（31）が4日、自身のインスタグラムを更新。新年の夫婦写真を公開した。登坂さんは「今年もよろしくー！パパ」とつづり、元レスリング選手で総合格闘家の夫・倉本一真と石川県の金沢駅前で撮影した2ショットをアップ。新婚夫婦で肩を寄せ合い、笑顔でピースサインする姿を披露した。登坂さんは、倉本と2020年8月に結婚。翌21年8月に第1子となる長男を出産し