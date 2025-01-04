ウクライナ軍の新設部隊から兵士1700人が脱走したとして、当局が捜査を始めました。【映像】訓練を受けるウクライナ軍兵士ら現地メディアなどによりますと、ウクライナ陸軍の第155機械化旅団から約1700人の兵士が脱走したとの報道を受け、国家捜査局が脱走と職権乱用の疑いで捜査を始めました。この旅団はロシアの侵攻を受け、2024年3月に新設された5800人規模の部隊で、ドイツから供与されたレオパルト2戦車などが配備され