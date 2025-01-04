アメリカのトランプ次期大統領が有罪評決を受けた不倫口止めを巡る裁判で、ニューヨークの裁判所は、今月10日に量刑の言い渡しをすることを決めました。トランプ氏は、不倫相手の元ポルノ女優に口止め料を支払い、これを隠すために業務記録を改ざんした罪で去年5月に有罪評決を受けています。量刑言い渡しは当初去年7月の予定でしたが、大統領在任中の「免責特権」が認められたり、トランプ氏側が評決破棄を求めてきたことも