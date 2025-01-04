テーマに廃墟、巨大工場、珍スポット、戦争遺跡、赤線跡など全国に存在するリアルな《異空間》《異界》スポットを紹介し続ける旅行マガジン『ワンダーJAPON』。当連載は、編集長である私、関口 勇がこれまで誌面で取り上げたなかでも、「特にインパクトが強かったスポット」をピックアップしたうえ、順次紹介していくものだ。今回取り上げるのは、愛知県の知多半島南端、豊浜港を見下ろす標高80ｍほどの低山（「白龍山」とも呼