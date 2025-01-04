パートナーとして来季を戦う角田とハジャー。チーム内競争も激化しそうだ(C)Getty Images2025年シーズン、レーシング・ブルズは角田裕毅とアイザック・ハジャーがコンビを組む。レッドブルジュニアチームから昇格となる20歳のハジャーは、過去グランプリにおいてフリー走行を2度にわたり経験しているものの、来季が実質的なルーキーシーズンとなる。【動画】予選3位の好走に角田裕毅もガッツポーズ！スタッフと歓喜を分かち合う