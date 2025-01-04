前明石市長の泉房穂氏が３日、パーソナリティーを務める「泉房穂の情熱ラジオ」（金曜・午後６時）に生出演した。番組ではこの日のテーマを「新年の決意」としリスナーにメールを呼びかけた。テーマにちなんで泉氏は「慣れないことに挑戦したい」と掲げると「納豆食べよう」と明かした。納豆が大の苦手という泉氏は「人生３回挑戦して３回とも挫折した」と明かすと、アシスタントの熊谷実帆アナウンサーが「情熱ラジオの中で