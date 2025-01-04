東南大学は1日、科学研究チームが独自に研究開発した中国初の分散型電気駆動空飛ぶクルマ「東大・鯤鵬1号」を発表した。これは中国初の全輪操舵・全輪駆動で4軸8プロペラ構造の空飛ぶクルマであり、江蘇省初の陸空一体化空飛ぶクルマでもある。「東大・鯤鵬1号」完成機のサイズは2．1×1．2×1．5mで、最大離陸重量は500kg、航続時間は20分以上、最大飛行高度は300m以上。地上走行モードはハブ分散型電動駆動に基づき、電気油圧複