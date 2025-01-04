3日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は5営業日ぶりに反発し、前日比339ドル86セント高の4万2732ドル13セントで取引を終えた。ダウは前日まで4営業日連続で下落していたが、割安感が出た銘柄を中心に買われた。半導体大手のエヌビディアや、IT大手のアマゾン・コムが高い。一方、バイデン大統領が日本製鉄による買収計画を阻止すると発表した鉄鋼大手USスチールは大幅下落した。ハイテク株主体のナスダック総合指数は340