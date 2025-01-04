大地真央が主演、松本まりか共演のドラマシリーズ第3弾となる『最高のオバハン中島ハルコ〜マダム・イン・ちょこっとだけバンコク〜』が、今日1月4日より東海テレビ系にて放送開始。第1話ではタイを舞台に、ハルコ（大地）が国際ロマンス詐欺をぶった斬る。【写真】微笑みの国・タイで再会するハルコ（大地真央）といづみ（松本まりか）名古屋出身、超絶セレブの美容外科医・中島ハルコ（大地）。この世で一番の自分勝手、ドケ