ＴＢＳの野村彩也子アナウンサーが２日、自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつと今年の抱負を記した。 【写真】自然体の笑顔が素敵です！ 「２０２５今年もよろしくお願い致します」と書き出し、「にこにこ笑顔の自然体な一年にします♡」と投稿し、笑顔の写真を掲載。「皆さんにとって健康で素敵な年になりますように」とつづり、ハッシュタグで「＃初夢はお仕事中の夢でした＃笑いあり涙あり＃いいこ