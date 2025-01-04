高高度を半永久的に無着陸で周回飛行し、膨大な艦載機で敵を圧倒する空中空母。創作物にはよくある設定ですが、現実でもそれを試みようとした時期がありました。実は戦前には飛行船を活用したこともSFなど創作物の世界では、核融合などをエネルギー源とし、長時間着陸をしないで地球上を飛び回って、航空機の発着艦や簡易的な修理を行う「空中空母」なる兵器が出てくることがあります。これらは、おおむね巨大飛行船か超大型輸送