今もっともアツい女子プロレスラーのひとり、ウナギ・サヤカ選手が、日本各地のおいしいお取り寄せを、ウナギ選手の決め台詞「お前を査定してやるよ」の通り、査定している「ウナギ・サヤカの『ニッポンのうまいもん、査定してやるよ』」。2024年に査定した16品の中から、プロレスラーに差し入れしたいベスト3をご紹介します！“極彩色に翔ける傾奇者”が全国のお取り寄せグルメを査定！ウナギ・サヤカとは！？ウナギ・サヤカ選手