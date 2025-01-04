「マリーゴールドＭＡＲＩＧＯＬＤＦＩＲＳＴＤＲＥＡＭＳ〜２０２５〜」（３日、大田区総合体育館）マリーゴールド・ワールド選手権試合が行われ、挑戦者の林下詩美が２２分２３秒、ハイジャック・ボムからのエビ固めで３カウントを奪取。王者Ｓａｒｅｅｅを破り、第２代ワールド王者に輝いた。トップ選手の地位だったスターダムを退団し、新天地に移り７カ月強。ついに万年エース候補が至高ベルトを手にした。「（マ