きょう未明、横浜市南区の木造2階建ての住宅が全焼する火事がありました。この火事の影響で京急本線が一部区間で始発から運転を見合わせています。きょう午前2時半ごろ、横浜市南区の住宅で「炎と黒煙が出ている」と近隣住民の男性から110番通報がありました。火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、火元の住宅1棟が全焼したほか、隣の住宅1棟が半焼、さらに隣接する京急電鉄の踏切の設備が燃えました。警察によりますと、け