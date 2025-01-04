長野県は12月24日、全国旅行支援「信州割SPECIAL」の観光クーポンの不適切な利用について公表した。県内の対象宿泊施設で、勤務していた従業員が、施設内に保管されていた観光クーポンを不適切に利用していた。事業期間終了後に電子観光クーポンの利用履歴を調査したところ、不自然な利用が確認されたことから調査したところ判明し、施設も使用者責任を認めた。利用額は4施設で合わせて33,417,741円。このうち2施設の27,660,704円