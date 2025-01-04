「マリーゴールドＭＡＲＩＧＯＬＤＦＩＲＳＴＤＲＥＡＭＳ〜２０２５〜」（３日、大田区総合体育館）５月に引退する“女子プロレス界の人間国宝”高橋奈七永と、４月に引退する“女子プロレス界の横綱”里村明衣子がタッグマッチで激突した。高橋が岩石落とし、フロッグスプラッシュを決めれば、里村は側転式ヒザ爆撃、オーバーヘッドキックと一歩も譲らなかった。試合は１６分４６秒、石川奈青と組む高橋が、クイー