巨人育成には山田龍聖、松井颯、田村朋輝、ティマ、フルプらブレーク候補多数2025年にリーグ連覇＆13年ぶり日本一を目指す巨人。このオフは田中将大投手、ライデル・マルティネス投手、甲斐拓也捕手、トレイ・キャベッジ外野手を獲得するなど補強に余念がない。一方で支配下枠の70人までには余裕があり、現状で42人いる育成選手にもチャンスがある。巨人の支配下登録選手は現状で63人。FAで入団した甲斐に人的補償が発生し、1