◆マリーゴールド「ＭＡＲＩＧＯＬＤＦＩＲＳＴＤＲＥＡＭ２０２５」（３日、大田区総合体育館）観衆１８３０女子プロレスのマリーゴールドは３日、大田区総合体育館で「ＭＡＲＩＧＯＬＤＦＩＲＳＴＤＲＥＡＭ２０２５」を開催した。第２試合で現役女子高生“スーパールーキー”山岡聖怜がデビュー戦に挑んだが延長戦でＭＩＲＡＩに敗れた。第５試合では昨年１２月に２８年間のレスラー人生からの引退を表明した高橋奈