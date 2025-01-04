2025年は巳年。過去には、バブル経済の絶頂やアベノミクス相場が該当するが、世界を震撼させた大恐慌の始まりも、また巳年であった。トランプ大統領の再選を受け米国株は最高値を更新する一方で、100年前の世界恐慌前夜と酷似した状況があると、『マネーの代理人たち』の著者で米国在住の経済ジャーナリストの小出・フィッシャー・美奈氏は指摘する。はたして歴史は繰り返されるのか……。巳年（みどし）の金運は良い？干支の巳年