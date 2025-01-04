松山英樹も愛用するスリクソンから新シリーズが登場！ 驚くべき打感と高いコントロール性能を実現した『ZXiシリーズ』3モデルを紹介します。 ダンロップSRIXON ZXiシリーズ アイアン ZXi7（左）、ZXi5（中央）、ZXi4（右） 松山英樹も愛用のスリクソンから、新しいアイアンシリーズが登場！「最高の打感」を生み出すためスリクソンの技術を結集、思いどおりの弾道が描けるクラ