阪神の才木浩人投手（２６）が３日、新春からメジャーリーグへの思いを激白した。昨年１２月の契約更改では将来的なＭＬＢ挑戦の思いを吐露。まずは日本で活躍することが大前提であることを理解しながら、米大リーグの野球への興味を赤裸々に語った。そのためにも今季は圧倒的な数字を残し、沢村賞獲得を目標に掲げた。◇◇−全タイトルを取りたいと言っている。沢村賞は難しい項目もあるが、クリアしたい項目は。「