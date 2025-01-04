― ダウは339ドル高と5日ぶりに反発、ハイテク株を中心に値ごろ感から買い戻し広がる ― ＮＹダウ 42732.13 ( +339.86 ) Ｓ＆Ｐ500 5942.47 ( +73.92 ) ＮＡＳＤＡＱ 19621.68 ( +340.88 ) 米10年債利回り4.599 ( +0.035 ) ＮＹ(WTI)原油 73.96 ( +0.83 ) ＮＹ金 2654.7 ( -14.3 ) ＶＩＸ指数16.13 ( -1.80 ) シカゴ日経225先物 (円建て)39595 ( -395 ) シ