１月４日放送のテレビ朝日系ドラマ「新・暴れん坊将軍」（午後９時）のナレーションを、声優・千葉繁が務めることが分かった。アニメ「北斗の拳」のナレーションなどで知られるレジェンドが、１７年ぶりに復活する名作を彩る。オリジナルシリーズ「暴れん坊将軍」は全作で若山弦蔵さん（２０２１年死去）がナレーションを務めてきた。今回の復活にあたり、「北斗の拳」や「呪術廻戦」の漏瑚役などで知られる千葉が、深みのある