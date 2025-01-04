【WWE】RAW（12月30日・日本時間31日／テキサス・ヒューストン）【映像】場内騒然となった「雪崩式」衝撃技日本人女子スーパースターが披露した“秘密兵器”、トップロープから繰り出された雪崩式の大技に会場は総立ちに。衝撃的な一撃にファンからも「すげえ、何だ今の！」「すげーな」など驚きの声が相次いだ。WWE「RAW」で、女子インターコンチネンタル王座トーナメント準決勝で激突したイヨ・スカイとライラ・ヴァルキリア