ポンテベドラ戦の前半、攻め込むマジョルカの浅野＝ポンテベドラ（共同）サッカーのスペイン国王杯は3日、各地で3回戦が行われ、マジョルカの浅野拓磨はアウェーのポンテベドラ戦で先発して後半21分までプレーした。チームは下部リーグのクラブに0―3で敗れた。（共同）