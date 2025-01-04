俳優の横浜流星が主演を務める、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）が、1月5日にスタートする。今回は、渡辺謙が演じる田沼意次を紹介する。【写真多数】横浜流星、小芝風花、渡辺謙、生田斗真、安達祐実ら…豪華キャストを一挙紹介！渡辺謙が演じる田沼意次は、自らの才能と実行力で、足軽出身の出自から遠江相良藩（いまの静岡県牧之原市）の五万七千石の大名に昇りつめた人物